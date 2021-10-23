دولي

مجلس الأمن: نأمل بتشكيل حكومة عراقية شاملة

مجلس الأمن: نأمل بتشكيل حكومة عراقية شاملة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عبر مجلس الأمن الدولي عن أمله في تشكيل حكومة شاملة في العراق، داعياً إلى حل جميع الخلافات الانتخابية ضمن الأطر القانونية.

وجاء في بيان صدر عن المجلس أن "عملية الانتخابات الأخيرة جرت بسلاسة، وتم التحضير لها بشكل أفضل من الانتخابات السابقة خصوصا من الناحية التقنية الفنية".

وهنأ المجلس الشعب العراقي وحكومته على إجراء الانتخابات البرلمانية، موجها شكره لجميع الدول والجهات التي ساهمت في تسهيل إجراء الانتخابات.

وأضاف: "يرحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقارير الأولية التي تشير الى إجراء العملية الانتخابية بسلاسة، والتي شهدت تطورا ملحوظا خصوصا لدور مفوضية الانتخابات".

وشدد المجلس في بيانه على "ضرورة تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع العراقيين وتستجيب لمطالبهم لتوطيد الديمقراطية في البلاد"، مؤكدا "دعمه للحكومة العراقية والاستمرار بالدفاع عن سيادة ووحدة العراق".

من جهته، دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس واحترام نتائج الانتخابات، وحل جميع الخلافات حول الانتخابات ونتائجها بشكل سلمي وفي إطار القانون.

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