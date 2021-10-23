مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن مصر ما زالت في حالة استمرارية للموجة الرابعة لتفشي فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أن هناك احتواء كبيرا للحالات ولا وجود لمتحورات خطيرة.وقال تاج الدين في تصريح لقناة (إكسترا نيوز): "ندرس بعناية شديدة وجود التحورات في مصر، ولم نلحظ وجود تحورات خطيرة للفيرو، وهناك احتواء للحالات، فالمستشفيات فيها استعداد كبير سواء في الإقامة أو الرعاية المركزة أو الحالات التي تحتاج أجهزة تنفس"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وحول الحاجة إلى جرعة ثالثة معززة، قال: "إن التطعيمات بصفة عامة سواء الموسمية أو المضادة لهذا الفيروس، لا تمنح مناعة صلبة، إذ يضطر الإنسان إلى أن يحصل على تطعيم آخر".وأشار مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية إلى أن 22 مليون شخص في مصر حصلوا على اللقاحات، وأن المستهدف تطعيم 40 مليونًا حتى نهاية العام الجاري.