شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: الاحتلال هو الإرهاب والفاشية

النضال الشعبي: الاحتلال هو الإرهاب والفاشية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم الجمعة، بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"، بأمر من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، داعية لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال.

وأشارت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن عمليات الاستهداف من قبل الاحتلال للمؤسسات المحلية والدولية اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتأتي بقرار سياسي من قبل حكومة الاحتلال.

وأضافت الجبهة، أن الاحتلال هو الإرهاب  الذي يجب على المجتمع الدولي ادانته ووقف كافة إجراءاته العنصرية والفاشية .

وأشارت إلى أن المؤسسات الفلسطينية تتعرض لحملة تحريض واسعة من قبل الاحتلال وسبق أن قام باقتحام مكاتبها والعبث بمحتوياتها.

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