شؤون فلسطينية

الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية يدين عدوان الاحتلال على المجتمع المدني ومؤسساته

رام الله - دنيا الوطن
أصدر الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، بياناً أدان من خلاله عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

إن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بكل أطيافها، لعبت، ولا تزال، دورا هاما في مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال في مواجهة المشروع الصهيوني وأدواته من تهجير لشعبنا الفلسطيني، واحتلال لأرضنا الفلسطينية، وتدمير للبشر والحجر. ووقفت هذه المؤسسات صخرة صامدة في وجه عدوان هذا الاحتلال الهمجي، رافعة لواء الحرية والعزة والكرامة للشعب وللوطن الفلسطيني.

وفي ذات السياق يأتي القرار الذي وقعه وزير حرب دولة الاحتلال والذي يقضي بتصنيف ست منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني أخرى كـ"منظمات إرهابية"، الأمر الذي يأتي كحلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في
الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها.

يرفض الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية ويدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته، هذا العدوان الذي يشكل نهجا مستمرا من دولة الاحتلال، فعلى مدار السنوات الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنياتها، واعتقال العاملين فيها،
وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، ليتصاعد هذا النهج مؤخرًا ويطال مؤسسات حقوقية عملت تاريخيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت ليل نهار على فضح جرائم الاحتلال وتبيان حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال بحقّ
الفلسطيني.

إن الاحتلال باستهدافه لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني إنما يضيف الى استهدافه للضحية، استهدافه للشاهد على جرائمه، هادفا اسكات صوت الحق. 

ويؤكد الاتحاد الوطني على أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الإجراءات والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد.

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