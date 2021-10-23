400 مستوطن يقتحمون خلة النحلة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناقتحم 400 مستوطن بتعزيزات عسكرية، اليوم السبت، أراضي منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.وأفاد عضو مجلس قروي واد رحال عمار حجازي للوكالة الرسمية (وفا)، بأن هؤلاء المستوطنين من مستوطنة " افرات" اقتحموا خلة النخلة، وانتشروا في مواقع مختلفة من المنطقة، رافعين الأعلام الإسرائيلية.يذكر أن آليات الاحتلال قد جرفت الأربعاء الماضي 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في المنطقة المذكورة، كما دمرت جدرانا استنادية وقواعد بناء منزل قيد الانشاء.يشار الى ان المستوطنين وقوات الاحتلال صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على منطقة خلة النحلة، من خلال وضع بيوت متنقلة "كرفانات"، وخيام، وتجريف أراضٍ، ضمن محاولات الاستيلاء على مساحات كبيرة لأغراض استيطانية.