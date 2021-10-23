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ليبيا: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب العاصمة طرابلس

ليبيا: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب العاصمة طرابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، أمس الجمعة، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت الهيئة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه سيتم البدء في انتشال الجثث الموجودة بالمقبرة، اليوم السبت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الهيئة العثور على 25 جثة مجهولة الهوية ضمن مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

وأشارت إلى أن فرق إدارة البحث عن الرفات، عملت في خمسة مواقع لمقابر جماعية وفردية بمكب القمامة العام في مدينة ترهونة، وقامت بانتشال 10 جثث من المقبرة الأولى، وتسع من الثانية، وأربع من الثالثة، أما المقبرتين الرابعة والخامسة فحوت كل منهما على جثة واحدة.

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