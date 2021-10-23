تفاصيل زيارة مفوض عام (أونروا) للكويت وتوقيع عدة اتفاقيات



واجتمع المفوض العام مع رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح في قصر بيان، ومع مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامة، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.





كما التقى مع بدر السعد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبدالله ثنيان الغانم، ومع السيدة مها البرجس أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وحضر مأدبة الغداء الرسمية التي أقامتها على شرفه وزارة الخارجية.



وفي كافة اجتماعاته، أكد المفوض العام أن الدعم الهام من دولة الكويت ومؤسساته سيمكن الوكالة من المحافظة على خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين.





وشدد على أن الدعم المالي الإضافي الذي قدمته اليوم دولة الكويت وصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لـ (أونروا) سيسمح لها بتوسيع مدى استجابتها الطارئة للاجئي فلسطين في المنطقة خلال جائحة (كوفيد-19).





كما أشار المفوض العام للدور التاريخي لدولة الكويت في دعم الفلسطينيين واستضافتها للاجئين الفلسطينيين.





وتجدر الإشارة إلى أن العديد من لاجئي فلسطين ساهموا وعملوا كمعلمين وعاملين في القطاع الصحي في الكويت على سبيل المثال.



وكانت تلك الاجتماعات فرصة للمفوض العام لمناقشة الوضع الإنساني والعملياتي في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة، وعلى وجه التحديد تسليط الضوء على الكيفية التي تستمر (أونروا) فيها بالاستجابة لـ (كوفيد-19)، إضافة إلى أوضاع لاجئي فلسطين في المنطقة.



وعلى هامش هذه الزيارة التاريخية، أبرمت (أونروا) اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (الصندوق) يقدم الصندوق بمقتضاها منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي للإسهام في تمويل برنامج (أونروا) الصحية في الجمهورية اللبنانية الذي يهدف الى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية للاجئي فلسطين في الجمهورية اللبنانية ومنحة أخرى بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة البرامجية العامة للوكالة للسنوات 2021 و 2022 ، وسيساعد هذا الدعم المالي السخي وغير العادي الوكالة على الاستمرار في توفير الخدمات الإنسانية الحيوية للاجئي فلسطين في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية ، والتي تشمل القدس الشرقية.



وقد وقع الاتفاقيات كل من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مروان عبدالله ثنيان الغانم والمفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني، خلال حفل جرى في مقر الصندوق في الكويت.



وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الكويتي يعد مؤسسة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وقد لعب دورا فاعلا في جهود التنمية الدولية منذ إنشائه في عام 1961.



ولطالما كانت الكويت مانحا مهمًا لـ (أونروا) من خلال حكومتها ومن خلال العديد من المؤسسات الوطنية الفاعلة في المجال التنموي والإغاثي مثل الصندوق والهلال الأحمر الكويتي وبيت الزكاة وجمعية صندوق إغاثة المرضى والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.





وبلغ إجمالي الدعم المقدم من الكويت للوكالة منذ إنشائها وحتى اليوم حوالي 238 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي مكن (أونروا) من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في كافة أرجاء الشرق الأوسط.



وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين (أونروا) وبين دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.