عربي

المغرب: عرض منزل مؤسس علم الاجتماع "ابن خلدون" للبيع يثير جدلًا واسعًا

المغرب: عرض منزل مؤسس علم الاجتماع "ابن خلدون" للبيع يثير جدلًا واسعًا
رام الله - دنيا الوطن
فتحت وزارة الثقافة المغربية تحقيقاً حول أنباء عرض منزل مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون للبيع في مدينة فاس، عقب جدل واسع طالب فيه كثيرون بضرورة تحويله إلى مبنى تراثي.

ووفق موقع (هسبريس) فقد طالب وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي مهدي بنسعيد بفتح تحقيق حول أنباء عن عرض منزل ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع للبيع بمدينة فاس، حسب الإعلام المحلي.

وباشرت المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة فاس مكناس، حسب الموقع، "تحقيقاً معمقاً وخبرة تقنية بتنسيق مع المصالح المختصة".

وأوضحت المديرية أن "من الصعب الجزم بصحة ما يتداول حول هذا البيت، في ظل غياب الوثائق المكتوبة أو الشواهد المادية التي تؤكد أن هذا المسكن كان فعلاً مسكناً للعلامة ابن خلدون، بما في ذلك كتابات ابن خلدون".

وأصدر بنسعيد تعليماته "بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذا الرياض (منزل تقليدي) بتدعيم جدرانه أولاً، ثم إدراجه ضمن برنامج ترميم الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بفاس".

وحسب مصادر تاريخية فقد قضى عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع وصاحب مقدمة ابن خلدون الشهيرة، فترة من حياته في المغرب، خصوصاً بجامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة في العالم، حيث كان يدرّس.

وتداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعية صوراً للبيت المنسوب إلى ابن خلدون وقد تم عرضه للبيع.

بدوره، قال مروان مهياوي أحد ذوي الحقوق في منزل ابن خلدون بفاس إنه بعد إعلان عائلته طرح البناية للبيع اتصلت بها مصالح وزارة الثقافة وعقدت معها لقاء حول الأمر.

يذكر أن عبد الرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع، قضى فترة من حياته في المغرب، خصوصا في جامع القرويين (أقدم جامعة في العالم)، حيث كان يدرس.

وقال أستاذ تاريخ متقاعد من جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، محمد بن عبد الجليل: "يقع منزل ابن خلدون بمدينة فاس، الذي استقر فيها طيلة عمله بالبلاط المريني، في الطالعة الكبرى أسفل درب الحرة، ويتكون من 3 طوابق صغيرة، ويشبه معماره إلى حد كبير شكل المعمار الموجود بالجنوب التونسي، حيث وُلد وترعرع العالم الراحل".



أخبار ذات صلة

السعودية تطلق خططا لإطلاق &#34;أهداف خضراء&#34; لمواجهة تغير المناخ

السعودية تطلق خططا لإطلاق "أهداف خضراء" لمواجهة تغير المناخ

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

تونس تعلن فرض تطعيم (كورونا) على المواطنين والوافدين

تونس تعلن فرض تطعيم (كورونا) على المواطنين والوافدين

ليبيا: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب العاصمة طرابلس

ليبيا: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب العاصمة طرابلس

نصر الله: لا نريد أن نتدخل في ملـف ترسيم الحدود البحرية ولكن نٌحذر إسرائيل

نصر الله: لا نريد أن نتدخل في ملـف ترسيم الحدود البحرية ولكن نٌحذر إسرائيل

صحفي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

صحفي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

المغرب: تسجيل 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب &#34;القوات اللبنانية&#34; بأحداث بيروت

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" بأحداث بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية: أسرانا انتصروا على السجان الإسرائيلي بوحدتهم

"العربية الفلسطينية: أسرانا انتصروا على السجان الإسرائيلي بوحدتهم

حزب الشعب يدين موقف الاحتلال وهجمة حكومته على المؤسسات الأهلية الفلسطينية

حزب الشعب يدين موقف الاحتلال وهجمة حكومته على المؤسسات الأهلية الفلسطينية

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلق بشأن اعتبار الاحتلال ست مؤسسات حقوقية بأنها &#34;إرهابية&#34;

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلق بشأن اعتبار الاحتلال ست مؤسسات حقوقية بأنها "إرهابية"

تقرير: الاستيطان يتمدد ويأخذ أبعاداً تفرض قيوداً ثقيلة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير

تقرير: الاستيطان يتمدد ويأخذ أبعاداً تفرض قيوداً ثقيلة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير

النضال الشعبي: الاحتلال هو الإرهاب والفاشية

النضال الشعبي: الاحتلال هو الإرهاب والفاشية

القدس: دعوات لوقفة رافضة لقرارات التهجير في سلوان

القدس: دعوات لوقفة رافضة لقرارات التهجير في سلوان

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: الاحتلال أساس الإرهاب والمؤسسات الأهلية نماذج للعمل المهني وفق القانون الفلسطيني

"المنظمات الأهلية": الاحتلال أساس الإرهاب والمؤسسات الأهلية نماذج للعمل المهني وفق القانون الفلسطيني

تفاصيل زيارة مفوض عام (أونروا) للكويت وتوقيع عدة اتفاقيات

تفاصيل زيارة مفوض عام (أونروا) للكويت وتوقيع عدة اتفاقيات

منوعات

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

بسبب طلعت زكريا.. هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء مؤثرة

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي &#34;كفاية قرف&#34;

شاهد: فنان مصري يهاجم بوسي شلبي "كفاية قرف"

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

شاهد: فنانة تركية تعتدي على طليقها بشكل هستيري

مفاجأة جديدة تتواجد في شعر الملكة تي

مفاجأة جديدة تتواجد في شعر الملكة تي

شاهد: أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير مروع

شاهد: أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير مروع

شاهد: هالة صدقي: &#34;يسرا وإلهام شاهين عايزين يخنقوني&#34;

شاهد: هالة صدقي: "يسرا وإلهام شاهين عايزين يخنقوني"

شاهد: بوسي شلبي تثير الجدل بتصريح غريب &#34;سأنتحر&#34;

شاهد: بوسي شلبي تثير الجدل بتصريح غريب "سأنتحر"

شاهد: نادين نجيم توجه رسالة جماعية لجمهورها.. ماذا قالت؟

شاهد: نادين نجيم توجه رسالة جماعية لجمهورها.. ماذا قالت؟

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

عربي

السعودية تطلق خططا لإطلاق &#34;أهداف خضراء&#34; لمواجهة تغير المناخ

السعودية تطلق خططا لإطلاق "أهداف خضراء" لمواجهة تغير المناخ

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

مصر: الموجة الرابعة لـ(كورونا) مستمرة ولا وجود لمتحورات خطيرة

تونس تعلن فرض تطعيم (كورونا) على المواطنين والوافدين

تونس تعلن فرض تطعيم (كورونا) على المواطنين والوافدين

ليبيا: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب العاصمة طرابلس

ليبيا: اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوب العاصمة طرابلس