اللجنة المشتركة للاجئين بإعلان الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنرحبت اللجنة المشتركة للاجئين بنتائج التصويت الذي جري في البرلمان الأوروبي (529 صوتاً مقابل 354 صوتاً ) وتأكيده على مواصلة دعم (أونروا) وزيادة بمبلغ 55 مليون يورو للعام 2022 في جميع ميادين عملياتها، هذا في الوقت الذي تم فيه إسقاط اقتراح كان مقدماً من عدد من الأحزاب اليمينية الأوروبية التي تصطف إلي جانب الاحتلال الإسرائيلي بخفض الأموال التي تُقدّم لـ (أونروا) بقيمة 23 مليون يورو ربطاً بتعديل المناهج الدراسية والتدخل بالمحتوي التعليمي .وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين على أهمية تتويج هذا الموقف الهام بخطواتٍ وإجراءاتٍ سياسية تصب في صالح حقوق اللاجئين، ورفض أي تدخلات في عمل (أونروا)، ومواجهة مخططات الاحتلال وحلفائه التي تستهدف قضية اللاجئين بالمحاولات الحثيثة لتصفية وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).وشددت اللجنة على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي تقديم هذا الدعم دون الربط بأي اشتراطات تضع اللاجئ الفلسطيني وحقوقه العادلة التي يتلقاها محط مساومة أو ابتزاز خاصة محاولات التدخل الأوروبي والمطالبة بإجراء تعديلات على المنهاج الفلسطيني استجابةً لضغوط الاحتلال.وختمت اللجنة المشتركة للاجئين بيانها بالتأكيد على ضرورة زيادة الاتحاد الأوروبي مساهماته في الموازنة المقدمة لـ (أونروا)، وتقديم حزم مالية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الذين يعانون ظروفاً مأساوية وصعبة للغاية خاصة في مخيمات لبنان وسوريا وغزة، مؤكدةً على أهمية مساهمة الاتحاد الأوروبي بإنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في بروكسل في نوفمبر القادم تحت عنوان الدعم المستدام متعدد السنوات لـ (أونروا) وأن يحذو الجميع حذو الاتحاد الأوروبي بالاستمرارية في دعم الموازنة المالية المُقدمة لـ (أونروا) .