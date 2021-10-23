الكشف عن تفاصيل لقاء الدعليس والعمادي

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، مساء أمس الجمعة، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي.وأشاد الدعليس خلال اللقاء بالجهود القطرية المبذولة ودور دولة قطر بكافة الأصعدة لخدمة الشعب الفلسطيني.وأطلع الدعليس العمادي على جهود لجنة متابعة العمل الحكومي المستمرة رغم الحصار والتبعات التي فرضها عدوان الاحتلال الأخير على غزة في آيار/ مايو 2021.بدوره، أشاد السفير العمادي بجهود لجنة متابعة العمل الحكومي، وأكد أن عملية الإعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خلال الفترة القريبة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار البيوت المدمرة.وتم الاتفاق خلال اللقاء على البدء بترميم الشوارع التي دمرها الاحتلال في العدوان، وذلك استعداداً لفصل الشتاء بتمويل قطري.