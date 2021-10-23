المبادرة الوطنية تدين قرار غانتس ضد ستة من مؤسسات المجتمع المدني

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار وزير الحرب الإسرائيلي تصنيف ستة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بـ "المؤسسات الإرهابية".وقالت المبادرة في بيان لها: إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية هو الإرهاب بعينه ضد مؤسسات المجتمع المدني لمنعها من القيام بدورها النبيل في إسناد صمود واحتياجات المجتمع الفلسطيني، وفي فضح الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومة ضد حقوق الإنسان.و طالبت المبادرة المؤسسات الدولية وخاصة منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالقيام بدورها لردع هذه الهجمة الخبيثة، وحماية المجتمع المدني الفلسطيني الذي قام ويقوم بدور حيوي في خدمة المجتمع الفلسطيني واحتياجاته التنموية والإنسانية.