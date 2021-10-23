شؤون فلسطينية

فتح: اعتبار إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية إرهابية "عمل إرهابي"

فتح: اعتبار إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية إرهابية "عمل إرهابي"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن إعلان إسرائيل باعتبار ستة منظمات حقوقية فلسطينية "إرهابية"، بأنه "عمل إرهابي إسرائيلي مرفوض ومدان وإعلان صريح من قبل حكومة بينت بخطتها القاضية لإسكات كل الأصوات التي تفضح جرائمها بحق الإنسانية ومخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي والإنساني".

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إسرائيل كيان ديكتاتوري، وادعاءها بالديمقراطية كذب وغطاء لتمرير جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الإنسان والحجر والمقدس الإسلامي والمسيحي، مشيراً إلى أن صمت العالم على جرائم إسرائيل المتصاعدة شجعها على اتخاذ مثل هذه القرارات الباطلة، مؤكدا أن شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الآثم.

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