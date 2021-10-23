طالع: إحصائية حركة المغادرين والوافدين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (17-22 أكتوبر 2021).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4472 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3752.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4324 مواطناً و86 أجنبياً، و62 من أراضي عام 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3610 مواطناً، و93 أجنبياً، و49 من فلسطيني أراضي عام 48.