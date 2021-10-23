دولي

إسرائيل: انخفاض عدد حالات (كورونا) النشطة

إسرائيل: انخفاض عدد حالات (كورونا) النشطة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هبط عدد حالات (كورونا) النشطة في إسرائيل، إلى أقل من 14 ألف حالة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويعزو الخبراء تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، إلى تطعّم ثلاثة ملايين 900 ألف شخص بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.

وبدورها أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أمانة ونجاعة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) من إنتاج شركة "فايرز" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاماً.

ويستند بيان (FDA) إلى نتائج التجارب السريرية للشركة.

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