شؤون فلسطينية

العطاري: اتحاد لجان العمل الزراعي جمعية مرخصة وتعمل ضمن رؤية وزارة الزراعة

العطاري: اتحاد لجان العمل الزراعي جمعية مرخصة وتعمل ضمن رؤية وزارة الزراعة
وزير الزراعة رياض العطاري
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الزراعة رياض العطاري رفض الوزارة اعتبار المؤسسات المدنية الفلسطينية مؤسسات ارهابية، معتبرا أن خلفية هذا القرار ناجمة عن دور هذه المؤسسات في فضح سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف يوميا كل مكونات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

وأكد أن اتحاد لجان العمل الزراعي جمعية مرخصة بموجب القانون الفلسطيني وتعمل ضمن رؤية وزارة الزراعة وأشار في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن القرار الإسرائيلي يهدف إلى محاربة اي جهد تنموي، ورسالة الى كل المؤسسات الفلسطينية وخاصة الزراعية لثنيها عن دورها في دعم القطاع الزراعي الى جانب وزارة الزراعة.

ووجه العطاري رسالة الى المؤسسات الدولية تحديدا تلك الداعمة لقطاع الزراعة بضرورة رفض هذا القرار وعدم التجاوب مع الدعوات الإسرائيلية، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي وكل المؤسسات الأخرى العاملة والناشطة في خطة العناقيد الزراعية التي تستهدف دعم التنمية الزراعية في مناطق القدس والمناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية والأغوار بشكل خاص.

واعتبر أن استمرار الاستيطان واعتداءات المستوطنين على المزارعين والأراضي الزراعية يمثل حالة إرهابية.

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