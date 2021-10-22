شؤون فلسطينية

حماس: لا نمانع من مشاركة أبنائنا بالضفة بالانتخابات المحلية

حماس: لا نمانع من مشاركة أبنائنا بالضفة بالانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة حماس عدم ممانعتها من مشاركة أبناء الحركة وكوادها بالضفة الغربية، في الانتخابات المحلية "مجالس قروية وبلدية"، المقرر إجراؤها في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، رغم تأكيدها على مقاطعة الانتخابات.

 وقال نائب رئيس حركة "حماس" بالضفة الغربية زاهر جبارين: "إن الأولوية يجب أن تكون للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وهي التي تمثل مستقبل الشعب الفلسطيني".

 وجدد القيادي في "حماس"، التأكيد على موقف الحركة من عدم المشاركة في الانتخابات المحلية.

واستدرك جبارين بالقول: "إن الحركة لا تمانع في مشاركة أبنائها وكوادرها في الانتخابات بصفتهم الشخصية أو العائلية أو المستقلة".

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