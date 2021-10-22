حماس: لا نمانع من مشاركة أبنائنا بالضفة بالانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة حماس عدم ممانعتها من مشاركة أبناء الحركة وكوادها بالضفة الغربية، في الانتخابات المحلية "مجالس قروية وبلدية"، المقرر إجراؤها في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، رغم تأكيدها على مقاطعة الانتخابات.وقال نائب رئيس حركة "حماس" بالضفة الغربية زاهر جبارين: "إن الأولوية يجب أن تكون للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وهي التي تمثل مستقبل الشعب الفلسطيني".وجدد القيادي في "حماس"، التأكيد على موقف الحركة من عدم المشاركة في الانتخابات المحلية.واستدرك جبارين بالقول: "إن الحركة لا تمانع في مشاركة أبنائها وكوادرها في الانتخابات بصفتهم الشخصية أو العائلية أو المستقلة".