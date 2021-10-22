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نصر الله: لا نريد أن نتدخل في ملـف ترسيم الحدود البحرية ولكن نٌحذر إسرائيل

نصر الله: لا نريد أن نتدخل في ملـف ترسيم الحدود البحرية ولكن نٌحذر إسرائيل
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: إنه "يجب أن تستمر الإدانة السياسية والشعبية لمن اعتدوا وقتلوا وكادوا أن يجروا البلد إلى حرب أهلية".

وأضاف حسن نصر الله: نتابع بحكمة وبحزم كل الخطوات لمنع أي اقتتال داخلي، كما نتابع ما تردد عن بدء إسرائيل فـي التنقـيب عـن النفط فـي منطـقة مـتنازع عـليها مع لبنان

وتابع: لا نريد أن نتدخل في ملـف ترسيم الحدود البحرية ولن نعبر عن موقف في هـذا الـشـأن.

وذكر "نحذر من أن إذا كان العدو يتصور أنه يسـتـطـيع أن يتصرف كـما يـشاء فـي المنطقة الـمتنازع عـليها فهو مخطئ"، مشددا على أن المقاومة في لبنان ستتصدى لكل الأطماع الإسرائيلية وهي قادرة على ذلك ما اقتضت الـضرورة.

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