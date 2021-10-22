شؤون فلسطينية

وفاة مواطن وإصابة آخر في رام الله والشرطة والنيابة يباشران إجراءاتهما

وفاة مواطن وإصابة آخر في رام الله والشرطة والنيابة يباشران إجراءاتهما
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في  ملابسات وفاة مواطن 36 عاما واصابة اخر  في بلدة شبتين غرب رام الله.

 وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع شجار في بلدة شبتين غرب رام الله ادى الى اصابة شخصين  تم نقلهما الى المجمع الطبي حيث اعلن الاطباء عن وفاة احدهما  .

وأكد أن قوة من الشرطة والاجهزة الامنية توجهت الى البلدة لفض الشجار وفرض الامن والنظام والقبض على عدد من المتهمين. 

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

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