أول تعليق أمريكي على تصنيف إسرائيل مؤسسات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية"

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تصنيف تل أبيب 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية".وأضاف برايس وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن)، أن واشنطن لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن التصنيف، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان.وتابع: "سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف".وصنف وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ست مؤسسات حقوقية فلسطينية "إرهابية"، حسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية.