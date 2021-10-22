مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطنتناشد عائلة العمور في محافظة خانيونس الرئيس محمود عباس، الاب والقائد التدخل لإنقاذ حياة ابنتنا المواطنة: أمال محمد عطوة العمور.والسيدة أمال العمور، أم لعدد من الأطفال أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعاني من تليف رئوي حاد على الرئتين، ونقص في اكسجين الدم، وحرمها المرض من خدمة أطفالها والوقوف إلى جانبهم ، ومن ضمنهم الطفل المعاق، وتقضي حياتها على التنفس الاصطناعي.وقالت العائلة: "نأمل من فخامة الرئيس محمود عباس الاب والقائد الذي عودنا دائما الوقوف الي جانب شعبنا الفلسطيني، والمرأة الفلسطينية في أداء رسالتها الإنسانية، وجزاكم الله خير الجزاء وسدد خطاكم في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".عائلة العمورمحافظة خانيونسجوال 0598930159