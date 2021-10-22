التعليم بغزة: بدء إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى في المدارس ورياض الأطفال
قالت وزارة التربية والتعليم بغزة: إنه بدأت إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى من الفصل الدراسي الأول في (مدارس الحكومة والوكالة والخاصة ورياض الأطفال) بقطاع غزة، وذلك حسب التعليمات الخاصة بالعام الدراسي2021/2022م والذي أعلنت عنه وزارة التعليم.
وذكرت الوزارة أنه تستمر الإجازة حتى تاريخ 29/10/2021، كما يُراعى عند عودة الدوام "التوقيت الشتوي".
وأوضحت أنه بالنسبة للمدارس التي تعمل 6 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم 30/10/2021م
أما بالنسبة للمدارس التي تعمل 5 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم 31/10/2021م
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