التعليم بغزة: بدء إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى في المدارس ورياض الأطفال

يُراعى عند عودة الدوام "التوقيت الشتوي".

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم بغزة: إنه بدأت إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى من الفصل الدراسي الأول في (مدارس الحكومة والوكالة والخاصة ورياض الأطفال) بقطاع غزة، وذلك حسب التعليمات الخاصة بالعام الدراسي2021/2022م والذي أعلنت عنه وزارة التعليم.وذكرت الوزارة أنه تستمر الإجازة حتى تاريخ 29/10/2021، كماوأوضحت أنه بالنسبة للمدارس التي تعمل 6 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم 30/10/2021مأما بالنسبة للمدارس التي تعمل 5 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم 31/10/2021م