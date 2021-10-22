شؤون فلسطينية

"الخارجية": صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يجعله شريكًا بتكريس "نظام الابرتهايد"

"الخارجية": صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يجعله شريكًا بتكريس "نظام الابرتهايد"
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عزم ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، معتبرةً ذلك امتدادًا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان التي تجتاح الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، سواء ما يتعلق بعمليات بناء المدن الضخمة في القدس الشرقية ومحيطها لفصلها تمامًا عن امتدادها الفلسطيني، أو ما يتصل بحرب الاحتلال والمستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" والتي تشكّل غالبية مساحة الضفة الغربية.

وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إن "الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تحاول تسويق هذه الوحدات الاستيطانية والتغطية على مشاريعها الاستعمارية التوسعية من خلال ربطها بتقديم بعض الإجراءات الشكلية للمواطنين الفلسطينيين بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين".

وأضافت أن ما تروّج له الحكومة الإسرائيلية بشأن (إجراءات بناء الثقة) ما هو إلا فتات شكلي يكرّس من وجهة النظر الإسرائيلية التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان فقط يحتاجون لبعض التحسينات في حياتهم هنا أو هناك وبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الإغاثية، بمعزل عن أي بعد وطني سياسي يمت بصلة للحقوق الوطنية والعادلة المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بما في ذلك الحديث عن ترخيص بعض الأبنية الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة بمحاذاة عدد من البلدات والقرى الفلسطينية.

وجددت "الخارجية" تأكيدها أن الاستيطان بأشكاله كافة هو غير قانوني وباطل من أساسه، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتساءلت: "ماذا ستفعل الدول خاصة الولايات المتحدة الأميركية تجاه قرار بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ووقفها؟، خاصةً أن أميركا تقول وعلى لسان المسؤولين الأميركيين أنها ضد الإجراءات الأحادية الجانب، وأنها ترفض الاستيطان وأن موقفها لن يتغير بشأنه".

وطالبت "الخارجية" مجلس الأمن الدولي احترام ما تبقى من مصداقية له، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارت الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، مؤكدةً أن اكتفاء الدول والأمم المتحدة ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، أو التعبير عن موقفها بصيغ رفض خجولة لإجراءات إسرائيل أحادية الجانب يحوّلها بالضرورة إلى شاهد زور على عمليات إسرائيل في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وشاهد زور مشارك في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة.

وكان ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، أعلن أمس الخميس عزمه المصادقة على مخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تشمل 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، إلى جانب إعداده لمخططات لـ1344 وحدة استيطانية إضافية.

وفي سياق متصل، كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن المستوطنين بدأوا بأعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة في قلب البلدة القديمة من الخليل، مشيرةً إلى أن المستوطنة الجديدة مكونة من 31 وحدة استيطانية، ويتم بنائها في مجمع محطة الحافلات القديمة بالخليل.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تتصرف كحكومة ضم وتوسّع استيطاني، وليس كحكومة تغيير، فمنذ الثمانينات لم تجرؤ أي حكومة إسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001".

أخبار ذات صلة

اشتية: نرفض قرار إسرائيل تصنيف 6 منظمات فلسطينية مدنية بأنها &#34;إرهابية&#34;

اشتية: نرفض قرار إسرائيل تصنيف 6 منظمات فلسطينية مدنية بأنها "إرهابية"

الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن

الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن

الأورومتوسطي: إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي بالأراضي الفلسطينية في غياب رد فعل دولي

الأورومتوسطي: إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي بالأراضي الفلسطينية في غياب رد فعل دولي

حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة

حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان عقب الاعتداء عليهم جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان عقب الاعتداء عليهم جنوب نابلس

الخارجية الفلسطينية: نُدين هجوم الاحتلال على منظمات المجتمع المدني

الخارجية الفلسطينية: نُدين هجوم الاحتلال على منظمات المجتمع المدني

&#34;بشائر خير&#34;.. العمادي: غزة مُقبلة على وضع أفضل في كل الملفات

"بشائر خير".. العمادي: غزة مُقبلة على وضع أفضل في كل الملفات

إسماعيل هنية يرد على مناشدة النائب الأردني خليل عطية بخصوص الأسرى

إسماعيل هنية يرد على مناشدة النائب الأردني خليل عطية بخصوص الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن

الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن

حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة

حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة

مواجهات وإصابات بالرصاص بعد مسيرة مطالبة بجثامين شهداء

مواجهات وإصابات بالرصاص بعد مسيرة مطالبة بجثامين شهداء

&#34;الصليب الأحمر&#34; يطلق نداء عاجلا بشأن حياة الأسيرين القواسمة والفسفوس

"الصليب الأحمر" يطلق نداء عاجلا بشأن حياة الأسيرين القواسمة والفسفوس

عكرمة صبري يحذّر من مخاطر متعددة تحدق بالمسجد الأقصى

عكرمة صبري يحذّر من مخاطر متعددة تحدق بالمسجد الأقصى

أهالي طوباس يؤدون صلاة الجمعة على شارع جرفه الاحتلال في تياسير

أهالي طوباس يؤدون صلاة الجمعة على شارع جرفه الاحتلال في تياسير

الاحتلال يقمع مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بدّو شمال غرب القدس

الاحتلال يقمع مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بدّو شمال غرب القدس

قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

منوعات

مفاجأة جديدة تتواجد في شعر الملكة تي

مفاجأة جديدة تتواجد في شعر الملكة تي

شاهد: أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير مروع

شاهد: أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير مروع

شاهد: هالة صدقي: &#34;يسرا وإلهام شاهين عايزين يخنقوني&#34;

شاهد: هالة صدقي: "يسرا وإلهام شاهين عايزين يخنقوني"

شاهد: بوسي شلبي تثير الجدل بتصريح غريب &#34;سأنتحر&#34;

شاهد: بوسي شلبي تثير الجدل بتصريح غريب "سأنتحر"

شاهد: نادين نجيم توجه رسالة جماعية لجمهورها.. ماذا قالت؟

شاهد: نادين نجيم توجه رسالة جماعية لجمهورها.. ماذا قالت؟

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وتحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وتحدث ضجة

عربي

صحفي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

صحفي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

المغرب: تسجيل 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب &#34;القوات اللبنانية&#34; بأحداث بيروت

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" بأحداث بيروت

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر