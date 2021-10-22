شؤون فلسطينية

اشتية: نرفض قرار إسرائيل تصنيف 6 منظمات فلسطينية مدنية بأنها "إرهابية"

اشتية: نرفض قرار إسرائيل تصنيف 6 منظمات فلسطينية مدنية بأنها "إرهابية"
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
رفض رئيس الوزراء محمد اشتية قرار إسرائيل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

واعتبر اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء الجمعة، القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.

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