شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: نُدين هجوم الاحتلال على منظمات المجتمع المدني

الخارجية الفلسطينية: نُدين هجوم الاحتلال على منظمات المجتمع المدني
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأقسى العبارات، وترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني "كإرهابيين".

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة المشينة هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت الوزارة أن ما شجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني، بما فيها تلك الغارات والاعتداءات الأخيرة على مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، وغيرها.

وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم بانتظام، بالاعتداءات الممنهجة، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته.

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي: إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي بالأراضي الفلسطينية في غياب رد فعل دولي

الأورومتوسطي: إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي بالأراضي الفلسطينية في غياب رد فعل دولي

حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة

حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان عقب الاعتداء عليهم جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان عقب الاعتداء عليهم جنوب نابلس

&#34;بشائر خير&#34;.. العمادي: غزة مُقبلة على وضع أفضل في كل الملفات

"بشائر خير".. العمادي: غزة مُقبلة على وضع أفضل في كل الملفات

إسماعيل هنية يرد على مناشدة النائب الأردني خليل عطية بخصوص الأسرى

إسماعيل هنية يرد على مناشدة النائب الأردني خليل عطية بخصوص الأسرى

الكشف عن تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين فتح والديمقراطية وحزب الشعب

الكشف عن تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين فتح والديمقراطية وحزب الشعب

مواجهات وإصابات بالرصاص بعد مسيرة مطالبة بجثامين شهداء

مواجهات وإصابات بالرصاص بعد مسيرة مطالبة بجثامين شهداء

&#34;الصليب الأحمر&#34; يطلق نداء عاجلا بشأن حياة الأسيرين القواسمة والفسفوس

"الصليب الأحمر" يطلق نداء عاجلا بشأن حياة الأسيرين القواسمة والفسفوس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة

حسن يوسف: تحرير الأسرى قادم لا محالة

مواجهات وإصابات بالرصاص بعد مسيرة مطالبة بجثامين شهداء

مواجهات وإصابات بالرصاص بعد مسيرة مطالبة بجثامين شهداء

&#34;الصليب الأحمر&#34; يطلق نداء عاجلا بشأن حياة الأسيرين القواسمة والفسفوس

"الصليب الأحمر" يطلق نداء عاجلا بشأن حياة الأسيرين القواسمة والفسفوس

عكرمة صبري يحذّر من مخاطر متعددة تحدق بالمسجد الأقصى

عكرمة صبري يحذّر من مخاطر متعددة تحدق بالمسجد الأقصى

أهالي طوباس يؤدون صلاة الجمعة على شارع جرفه الاحتلال في تياسير

أهالي طوباس يؤدون صلاة الجمعة على شارع جرفه الاحتلال في تياسير

الاحتلال يقمع مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بدّو شمال غرب القدس

الاحتلال يقمع مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بدّو شمال غرب القدس

قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس جنوب الخليل

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس جنوب الخليل

منوعات

مفاجأة جديدة تتواجد في شعر الملكة تي

مفاجأة جديدة تتواجد في شعر الملكة تي

شاهد: أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير مروع

شاهد: أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير مروع

شاهد: هالة صدقي: &#34;يسرا وإلهام شاهين عايزين يخنقوني&#34;

شاهد: هالة صدقي: "يسرا وإلهام شاهين عايزين يخنقوني"

شاهد: بوسي شلبي تثير الجدل بتصريح غريب &#34;سأنتحر&#34;

شاهد: بوسي شلبي تثير الجدل بتصريح غريب "سأنتحر"

شاهد: نادين نجيم توجه رسالة جماعية لجمهورها.. ماذا قالت؟

شاهد: نادين نجيم توجه رسالة جماعية لجمهورها.. ماذا قالت؟

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وتحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وتحدث ضجة

عربي

صحفي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

صحفي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

المغرب: تسجيل 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب &#34;القوات اللبنانية&#34; بأحداث بيروت

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" بأحداث بيروت

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر