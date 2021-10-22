"بشائر خير".. العمادي: غزة مُقبلة على وضع أفضل في كل الملفات

خاص دنيا الوطنقال السفير القطري محمد العمادي، إن قطاع غزة مُقبل على أوضاع أفضل خلال الفترة القادمة، في كل الملفات.وأضاف العمادي، ردًا على سؤال مراسل دنيا الوطن بغزة، "عملية الإعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خلال الفترة المقبلة.. فالقادم أفضل"، متابعًا: "الجميع يلحظ التسهيلات سواء زيادة أعداد العمال للعمل في إسرائيل، أو إدخال الحديد بدون (GRM) ، وكوابل الاتصالات".وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد بشائر خير لأهالي قطاع غزة، هذا العام والأعوام المقبلة.