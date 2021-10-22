دولي

بعد 5 ساعات.. انتهاء اجتماع بوتين وبينت في سوتشي

بعد 5 ساعات.. انتهاء اجتماع بوتين وبينت في سوتشي
رام الله - دنيا الوطن
استمرّ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، اليوم، الجمعة، 5 ساعات، بعد أن كانت مدّته المقرّرة ساعتان فقط.

ووصف مكتب بينيت الاجتماع "بالإيجابي والدافئ"، وذكر أن بينيت سيمدّد إقامته في سوتشي حتى الغد.

وقبل الاجتماع، قال بينيت "إنهما سيتطرقان إلى الأوضاع في سورية، والجهود لكبح البرنامج النووي العسكري الإيراني".

بينما قال بوتين إن النقاش سيتطرّق لقضايا "إشكالية".

وقال مسؤول إسرائيلي مطّلع على الزيارة لـ"هآرتس" إنّ هدفها الأساس هو بناء "علاقات وطيدة بين بينيت وبوتين، والإيضاح أن تبادل السلطة في (إسرائيل) لن يضرّ بالعلاقات والتعاون بين البلدين".

بينما قال مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّ رسالة بينيت لبوتين ستكون أن "للبلدين مصلحة مشتركة في العمل ضد الإرهاب الإسلامي المتطرّف، وأن إسرائيل ستعمل بكلّ القوّة ضدّ الأذرع الإيرانية في سورية".

وأضافت (يسرائيل هيوم) أن هناك معارضين في النظام الروسي للضربات الإسرائيلية في سورية، "لكنّ بوتين فرض، إلى الآن، موقفه واستمرّ في إتاحتها أيضًا منذ تشكيل الحكومة الجديدة. وستختبر نتيجة القمّة في استمرار الغارات المنسوبة إلى إسرائيل في سورية".

وسيعبّر بينيت للرئيس الروسي عن تقديره "للجهود الروسية الكبيرة لمساعدة إسرائيل، عبر تعريض جنود روس للخطر بحثًا عن جنود إسرائيليين مختفين منذ سنوات طويلة".

وأجرى بينيت وبوتين اتصالين هاتفيين منذ دخول بينيت إلى منصبه في حزيران/يونيو الماضي.

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