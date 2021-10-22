مواجهات وإصابات بالرصاص بعد مسيرة مطالبة بجثامين شهداء

رام الله - دنيا الوطناندلعت عصر اليوم الجمعة، مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال بعد مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بلدة بدّو شمال غرب القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرم قرب البلدة، عقب انطلاق المسيرة وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.وخلال المواجهات أصيب شابان برصاص الاحتلال بينما أصيب العشرات بالاختناق.واستشهد في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي كل من أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، من بلدة بدّو.وأطلقت عوائل الشهداء، حملة لاسترداد جثامين أبنائهم التي يحتجزها الاحتلال.وجاءت الحملة بعنوان "بدنا جثامين ولادنا" مؤكدة على حقها في استرداد ابنها وانتزاعه من الثلاجات كي يستقر الأمر به في مقابر المسلمين.وبتاريخ 26/9/2021 استشهد ثلاثة مقاومين من بلدة بدو في القدس المحتلة، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في أحد المنازل ببلدة بيت عنان.