شؤون فلسطينية

أهالي طوباس يؤدون صلاة الجمعة على شارع جرفه الاحتلال في تياسير

أهالي طوباس يؤدون صلاة الجمعة على شارع جرفه الاحتلال في تياسير
رام الله - دنيا الوطن
أدى مواطنون وفعاليات محافظة طوباس، صلاة اليوم الجمعة، على الشارع الذي جرفته قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق المحافظة قبل أيام.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين أدوا الصلاة على الشارع الذي جرفه الاحتلال، للتأكيد أن أهالي المنطقة لن يرضخوا لممارساته التي يسعى من خلالها لتهجيرهم من أراضيهم.

ويشار الى أن الاحتلال كثف خلال الأيام الأخيرة من انتهاكاته في مناطق محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتمثلت بعمليات التجريف، والإخطارات المتزايدة، واعتقال المواطنين وترهيبهم.

وجرفت قوات الاحتلال الإثنين الماضي، شارعا معبدا بطول 1600 متر شرق قرية تياسير إلى الشرق من طوباس، علما أن الاحتلال يستهدف الطرق التي تربط القرى والبلدات والمناطق الفلسطينية في الأغوار بتدميرها كليا أو بشكل جزئي.

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