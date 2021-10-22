الاحتلال يقمع مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بدّو شمال غرب القدس

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء في بلدة بدّو شمال غرب القدس.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرم قرب البلدة، عقب انطلاق مسيرة مطالبة باسترداد جثامين 3 شهداء ارتقوا قبل نحو شهر، محتجزين في ثلاجات الاحتلال، وقمعتها بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واستشهد في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي كل من أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، من بلدة بدّو.وتشهد البلدة مواجهات مستمرة بين الأهالي والقرى المجاورة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يخرج المواطنون تنديدا باستمرار احتجاز جثامين الشهداء.