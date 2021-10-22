شؤون فلسطينية

قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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