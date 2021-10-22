الضفة وغزة: انخفاض بعدد الوفيات والاصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، جنين 28، سلفيت 5، أريحا والأغوار 6، قلقيلية 4، الخليل 27، نابلس 22، بيت لحم 8، طوباس 3، طولكرم 5، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 334".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 22، جنين 27، سلفيت 5، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 2، الخليل 35، نابلس 34، بيت لحم 13، طوباس 7، طولكرم 25، رام الله والبيرة 35، قطاع غزة 958"وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في جنين.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.