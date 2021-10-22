عاجل

  • اعلام الاحتلال: اعتقال فلسطينيين اثنين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة عتنيئيل جنوب مدنية الخليل

شؤون فلسطينية

الجهاد: نحذر إدارة سجون الاحتلال من المساس بمطالب الأسرى

الجهاد: نحذر إدارة سجون الاحتلال من المساس بمطالب الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً، تعقيبا على انتصار أسرى الحركة، وإعلان فك اضرابهم، فجر اليوم الجمعة، بعد رضوخ إدارة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم.

وهنأت الحركة في بيانها، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأسرى الأبطال وذويهم وأبناء شعبهم بهذا الإنجاز والانتصار الذي حققه الاسرى محذرة الاحتلال ومصلحة سجونه من أي محاولة للنكوص أو التلاعب بأي من مطالبهم العادلة.

وأكدت الحركة، استمرار العمل على تحقيق مطالب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وهم: (مقداد القواسمي ، هشام أبو هواس، كايد فسفوس، عياد الهريمي ، علاء الأعرج ، لؤي الأشقر، علاء الأعرج) والذين وصلت حالتهم الصحية إلى مستوى خطير الأمر الذي يستوجب العمل بكل فاعلية من أجل إنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم العادلة بإنهاء الاعتقال الإداري الجائر بحقهم.

وأشارت إلى أن ما يجري من عدوان بحق الأسرى، يفرض على حركة الجهاد الإسلامي، العمل الجاد بكل السُبل من أجل تحريرهم، ومعتبرة هذا الواجب أولوية أساسية ومتقدمة في عمل الحركة الجهادي المقاوم، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لن يهدأ لها بالاً بال حتى تتحقق للأسرى حريتهم المنشودة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبهُمْ ظَمَأ وَلَا نَصَب وَلَا مَخْمَصَة فِي سَبِيل اللَّه وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظ الْكُفَّار وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَل صَالِح إِنَّ اللَّه لَا يُضِيع أَجْر الْمُحْسِنِينَ )
بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

على مدار عشرة أيام كاملة من التحدي والإصرار، خاض أسرى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ولقد جاء الإضراب تصعيداً لمعركة بدأها أسرانا الأبطال بعيد عملية انتزاع الحرية التي قادها المجاهد البطل القائد محمود العارضة الذي تمكن مع خمسة من رفاقه من كسر تحصينات سجن جلبوع وضرب منظومة الأمن الصهيونية.

منذ بدء الإضراب أعلنت حركة الجهاد الإسلامي النفير العام، وجاءت تعليمات الأخ القائد زياد النخالة أمين عام الحركة، لجميع المقاتلين بالاستعداد للدفاع عن الأسرى وإسنادهم، وقد كانت سرايا القدس الجناح العسكري للحركة في أتم جاهزية لدخول مواجهة عسكرية إذا لزم الأمر، إسناداً للأسرى الأبطال ومنع العدو من التلاعب بحياة الأسرى وإطالة أمد الإضراب.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومع إعلان الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي ، التوصل لاتفاق بشأن مطالبهم، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: نهنئ الأسرى الأبطال وذويهم وأبناء شعبهم بهذا الانجار والانتصار الذي حققه الاسرى الأبطال، ونحذر العدو ومصلحة سجونه من أي محاولة للنكوص أو التلاعب بأي من مطالب الأسرى العادلة.

ثانياً: نوجه التحية والشكر لكل الذين وقفوا إلى جانب أسرانا ولأبناء شعبنا الذين ساندوا الأسرى شعبياً وإعلامياً وسياسياً، وللأخوة في جمهورية مصر العربية الذين تابعوا الاتصالات طوال الوقت مع قيادة الحركة وبذلوا جهداً كبيراً في دعم مطالب الأسرى.

ثالثاً: نؤكد على استمرار العمل على تحقيق مطالب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وهم: (مقداد القواسمي ، هشام أبو هواس، كايد فسفوس، عياد الهريمي ، علاء الأعرج ، لؤي الأشقر، علاء الأعرج) والذين وصلت حالتهم الصحية إلى مستوى خطير الأمر الذي يستوجب العمل بكل فاعلية من أجل إنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم العادلة بإنهاء الاعتقال الإداري الجائر بحقهم.

رابعاً: نؤكد على وحدة الحركة الأسيرة وتكاتفها في مواجهة إدارة مصلحة السجون، وعدم السماح لها بأي خرق للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأسرى الليلة الماضية، أو التلاعب بأي من المكتسبات والانجازات التي حققتها الحركة الوطنية الأسيرة بالتضحيات على مدار سنوات طويلة ومحطات عديدة من النضال والصمود والصبر.

خامساً: إن ما يجري من عدوان بحق أسرانا الأبطال، يفرض علينا العمل الجاد بكل السُبل من أجل تحريرهم، وإننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نعتبر هذا الواجب أولوية أساسية ومتقدمة في عملنا الجهادي المقاوم، ولن يهدأ لنا بال حتى تتحقق للأسرى حريتهم المنشودة.

سادساً: لقد كان هذا الإضراب محطة من محطات الصمود في مواجهة لا تنتهي ولا تتوقف إلا بزوال الاحتلال وتحرير أرضنا واسترداد مقدساتنا.

سابعاً: ندعو أبناء شعبنا إلى استمرار فعاليات الدعم والنصرة لأسرانا الأبطال، فهم ليسوا وحدهم، وواجبنا الشرعي والوطني أن نكون إلى جانبهم وأن نستنفر في كل وقت لحمايتهم والذود عنهم، ولقد أثبتت كل التجارب أن العدو لن يجرؤ على المساس بالأسرى طالما أن خلفهم شعب ومقاومة في أتم استعداد للتضحية دفاعاً عن الأسرى وكرامتهم.

في الختام// نوجه التحية لأبناء شعبنا في كل مكان، ولفصائل العمل الوطني والإسلامي ولكل الهيئات المدافعة عن الأسرى، ولكل من يساند الأسرى ويقف إلى جانبهم.

أخبار ذات صلة

وحدات القمع المدججة بالسلاح تقتحم قسم (1) بسجن (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

وحدات القمع المدججة بالسلاح تقتحم قسم (1) بسجن (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

أهالي أم الفحم يتظاهرون تنديداً بازدياد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية

أهالي أم الفحم يتظاهرون تنديداً بازدياد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية

الاتحاد الأوروبي: من المفزع أن نشهد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي: من المفزع أن نشهد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و334 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و334 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مجدلاني: نثمن تصويت الاتحاد الأوروبي بدعم موازنة (اونروا) وندعو الدول المانحة لدعمها

مجدلاني: نثمن تصويت الاتحاد الأوروبي بدعم موازنة (اونروا) وندعو الدول المانحة لدعمها

البنك الدولي يقدم منحة جديدة بمبلغ 80 مليون دولار للفلسطينيين بالضفة وغزة

البنك الدولي يقدم منحة جديدة بمبلغ 80 مليون دولار للفلسطينيين بالضفة وغزة

سرايا تعقب على تعليق أسرى الجهاد اضرابهم عن الطعام.. ماذا قالت؟

سرايا تعقب على تعليق أسرى الجهاد اضرابهم عن الطعام.. ماذا قالت؟

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد في عانين ويقتحم مناطق عدة في جنين

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد في عانين ويقتحم مناطق عدة في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نثمن تصويت الاتحاد الأوروبي بدعم موازنة (اونروا) وندعو الدول المانحة لدعمها

مجدلاني: نثمن تصويت الاتحاد الأوروبي بدعم موازنة (اونروا) وندعو الدول المانحة لدعمها

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد في عانين ويقتحم مناطق عدة في جنين

الاحتلال يأخذ قياسات مسجد في عانين ويقتحم مناطق عدة في جنين

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

مهجة القدس: أسرى الجهاد بسجون الاحتلال يعلقون إضرابهم والتفاصيل خلال ساعات

مهجة القدس: أسرى الجهاد بسجون الاحتلال يعلقون إضرابهم والتفاصيل خلال ساعات

الداخلية بغزة تعلن إحصائية لعدد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة تعلن إحصائية لعدد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقبل الشيكل

ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقبل الشيكل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الاثنين المقبل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الاثنين المقبل

مهجة القدس: ننفي التوصل لأي اتفاق مع أسرى الجهاد لفك إضرابهم

مهجة القدس: ننفي التوصل لأي اتفاق مع أسرى الجهاد لفك إضرابهم

منوعات

مفاجأة جديدة تتواجد في شعر الملكة تي

مفاجأة جديدة تتواجد في شعر الملكة تي

شاهد: أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير مروع

شاهد: أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير مروع

شاهد: هالة صدقي: &#34;يسرا وإلهام شاهين عايزين يخنقوني&#34;

شاهد: هالة صدقي: "يسرا وإلهام شاهين عايزين يخنقوني"

شاهد: بوسي شلبي تثير الجدل بتصريح غريب &#34;سأنتحر&#34;

شاهد: بوسي شلبي تثير الجدل بتصريح غريب "سأنتحر"

شاهد: نادين نجيم توجه رسالة جماعية لجمهورها.. ماذا قالت؟

شاهد: نادين نجيم توجه رسالة جماعية لجمهورها.. ماذا قالت؟

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وتحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وتحدث ضجة

عربي

صحفي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

صحفي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

المغرب: تسجيل 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب &#34;القوات اللبنانية&#34; بأحداث بيروت

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" بأحداث بيروت

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر