الاتحاد الأوروبي: من المفزع أن نشهد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الأوروبي، أنه من المفزع أن يكون هناك سلسلة من الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية.وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، "نحن قلقون بشدة إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد القاصرين، حيث في الفترة من 8 إلى 18 تشرين الأول قُتل طفل في بيت لحم وتم اعتقال 41 طفلا في القدس الشرقية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتابع أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، إسرائيل ملزمة بمنع العنف ضد الأطفال وحماية حقوقهم.