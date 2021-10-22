الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و334 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1720 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأضافت أنه تم تسجيل 958 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 181804 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 8444 حالة، وإجمالي المتعافين 171834 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1526 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 171 حالة، من بينها 121 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 467690 شخصا.