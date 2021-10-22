دولي

تفاصيل لقاء الرئيس الروسي برئيس الوزراء الإسرائيلي

تفاصيل لقاء الرئيس الروسي برئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
نوه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إلى وجود العديد من القضايا للمناقشة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

وقال بوتين: "توجد قضايا إشكالية، وهي كثيرة، كما يوجد أيضا نقاط اتصال وفرص للتعاون، خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، لدينا العديد من القضايا التي يمكننا ويجب علينا مناقشتها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف: "آمل بشدة أنه على الرغم من المعارك السياسية الداخلية، التي لا مفر منها لكل دولة، فإن حكومتكم ستواصل اتباع سياسة استمرارية فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الإسرائيلية، لقد طورنا علاقة ثقة وعمل مع الحكومة السابقة".

ولفت بوتين: "في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نمت التجارة بنسبة 50 في المئة، على الرغم من جميع القيود الوبائية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية لا تزال متواضعة من حيث الحجم، لكنها مع ذلك تتطور بنجاح.

وتابع قائلا: "هذا عنصر مهم للغاية، وهناك مجالات مثيرة للاهتمام" ، موضحا أن ذلك يتعلق بصناعات التكنولوجيا الفائقة.

وختم الرئيس الروسي، موجها كلامه إلى بينيت، "أود أن أشكرك على قدومك. أهنئك مرة أخرى على أنك أصبحت رئيساً للحكومة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق صرح السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسيفي، بأن الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت، سيتناولان في محادثاتهما، في سوتشي، يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، سوريا وإيران.

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