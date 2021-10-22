بايدن: الصين وروسيا تعلمان أن أمريكا أكبر قوة عسكرية في العالم

رام الله - دنيا الوطنأكد جو بايدن، الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الصين وروسيا تعلمان أن الولايات المتحدة لديها أقوى جيش في تاريخ العالم.وجاءت بايدن في حلقة نقاشية عقدتها (سي إن إن)، فجر اليوم الجمعة، والتي أكد خلالها أن روسيا والصين وبقية العالم تعلم أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أقوى جيش في تاريخ العالم.وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستدافع وستقف في صف تايوان، وذلك في حال تعرضت لهجوم من الصين، على خلفية تصريحات الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، إعادة التوحيد مع تايوان.وأكد جو بايدن خلال تلك الحلقة النقاشية التي عقدتها شبكة "سي إن إن"، حول سؤاله عما إذا كانت بلاده ستدافع عن تايوان في مواجهة الصين، بأن الولايات المتحدة ستفعل ذلك، وبأن لدى واشنطن التزام بالدفاع عن تايوان والوقوف في صفها.وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن تصريحات بايدن تتعارض مع السياسة الأمريكية الراسخة لفترة طويلة، والمعروفة باسم "الغموض الاستراتيجي"، في وقت سبق وتعهد بايدن على أن بلاده ستدافع، دائما، عن الحلفاء الرئيسيين، خاصة تايوان، رغم الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.