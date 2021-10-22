سرايا تعقب على تعليق أسرى الجهاد اضرابهم عن الطعام.. ماذا قالت؟





وجاءت تصريحات الناطق باسم سرايا القدس عقب إعلان أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال فجر اليوم الجمعة، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وانتصارهم في معركة الأمعاء الخاوية والذي استمر مدة 9 أيام.



وأضاف أبو حمزة خلال تغريدة له اليوم الجمعة: "إننا سنبقى السند الصلب والدرع الحصين لأسرانا الأبطال، وسيف شعبنا ومقدساتنا في طريقنا الطويل، وصراعنا الممتد مع العدو حتى الحرية، والنصر الأكيد إن شاء الله"، بحسب ما جاء على موقع (سرايا القدس) الالكتروني.



رام الله - دنيا الوطنقال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس: "إننا كنَّا وما زلنا نؤمن بأن معية الله معنا، وبأنه سيمدنا بإنجازٍ جديدٍ في معركة السجون، التي استمرت 42 يوماً، كان آخرها إضراب أسرانا لمدة 9 أيام، تُعد بمجموعها محطات عزٍ وافتخارٍ، وتُوِّجت اليوم بانتصار الإرادة التي لا تعرف اليأس".