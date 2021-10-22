دولي

سبعة قتلى في حريق اندلع بمصنع لإنتاج المتفجرات بروسيا

سبعة قتلى في حريق اندلع بمصنع لإنتاج المتفجرات بروسيا
رام الله - دنيا الوطن
قتل 7 أشخاص وفقد 9 آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات في منطقة ريازان في وسط روسيا، كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية، الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "حريقا اندلع بعد عملية تقنية"، موضحة أن "7 أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى وما زال مصير 9 آخرين غير معروف"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضافت الوزارة الروسية أن أكثر من 170 فردا من فرق الإطفاء موجودون في الموقع.

ووقع الحادث في مصنع لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الوزارة "ليس هناك ما يشكل تهديدا لسكان" البلدات المجاورة.

ونجم الحريق عن "انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة"، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر أمني.

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