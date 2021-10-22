عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وأطلق الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطنين، واحتجزت مفاتيح 3 مركبات.