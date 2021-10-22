مهجة القدس: أسرى الجهاد بسجون الاحتلال يعلقون إضرابهم والتفاصيل خلال ساعات



بدوره، قال طارق عز الدين، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية: "إن انتصار الأسرى في إضرابهم عن الطعام، ضد إدارة السجون هو انتصار للشعب الفلسطيني بأكمله"، مضيفا: "انتصار الأسرى يعتبر نقطة فاصلة في مواجهة السجان وتحقيق المطالب وكسر عنجهية الاحتلال على أيدي أسرى الجهاد كان مؤكدا بفضل الله"، بحسب قناة (فلسطين اليوم) الإخبارية.



وفي السياق، أكد عز الدين، أن هذا الانتصار هو انتصار للكل الفلسطيني، وهو مشرف بكل ما تعني الكلمة؛ لأنها الكف الفلسطيني الذي واجهت المخرز الإسرائيلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكل الفلسطيني مشارك في هذا الانتصار،



وقال: "شكرًا لأسرانا الذين رفعوا رؤوسنا عاليًا بما قدّموه من صبرٍ وتحدي وثبات توجت بانتصار مشرف".



بدوره، قال خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي: "نهنئ ذوي أسرى الجهاد الإسلامي بسلامتهم بانتهاء إضراب أبنائهم، والعقبى ان شاء الله تعالى بانتصار إخوتنا الأسرى الإداريين الثمانية المضربين عن الطعام".



وأضاف عدنان: "نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسند إخوتنا من باقي إخوتنا الأسرى في وقفات عز لن ننساها لأصحابها"، متابعاً بقوله: "ننتظر إن شاء الله تعالى الساعات القادمة لتفاصيل أكبر عن انتهاء الإضراب".



رام الله - دنيا الوطنأفادت مؤسسة مهجة القدس لشؤون الأسرى والمحررين، أن الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، أعلنت تعليق الإضراب عن الطعام، معلنة انتصارهم في معركة الأمعاء الخاوية، مؤكدة في الوقت ذاته أن التفاصيل سيتم نشرها خلال الساعات المقبلة.