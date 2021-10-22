شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن إحصائية لعدد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة تعلن إحصائية لعدد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الداخلي بقطاع غزة، أنه غادر القطاع، خلال الأسبوع الماضي، 2320 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي مغادرة 2320 مسافرًا، ووصول 1471 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 140 مسافراً"، بحسب موقع الوزارة الالكتروني.

وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.

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