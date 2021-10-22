تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الاثنين المقبل

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-16 24-16 24-16 بيت لحم 24-16 24-16 24-16 رام الله والبيرة 23-15 23-15 23-15 طولكرم 29-18 29-18 29-18 نابلس 25-17 25-17 25-17 قلقيلية 29-18 29-18 29-18 جنين 28-18 28-18 28-18 سلفيت 24-16 24-16 24-16 طوباس 29-19 29-19 29-19 روابي 25-17 25-17 25-17 الخليل 23-15 23-15 23-15 غزه 27-19 27-19 27-19 أريحا 33-21 33-21 33-21 خانيونس 27-19 27-19 27-19 الأغوار الشمالية 31-19 31-19 31-19 رفح 28-18 28-18 28-18

رام الله - دنيا الوطنأجواء خريفية معتدلة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل ،الرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .السبت 2021/10/23 أجواء خريفية معتدلة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 2021/10/24 أجواء خريفية معتدلة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 2021/10/25 أجواء خريفية معتدلة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،الرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي