عربي

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" بأحداث بيروت

لبنان: المحكمة العسكرية تطلب إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" بأحداث بيروت
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر مطلعة، أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت.

وقالت المصادر: "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قد أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف... وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية"، فيما لم يرد جعجع بعد على طلب التعليق.

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

أخبار ذات صلة

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر

الحوثيون يستهدفون معسكراً بجيزان بخمسة صواريخ باليستية

الحوثيون يستهدفون معسكراً بجيزان بخمسة صواريخ باليستية

بتكلفة 200 مليون دولار.. إسرائيل تخطط لمد أنبوب غاز آخر إلى مصر

بتكلفة 200 مليون دولار.. إسرائيل تخطط لمد أنبوب غاز آخر إلى مصر

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بدعم ألماني.. توقيع اتفاقيتين بمجال التدريب المهني والتقني وتشغيل الشباب

بدعم ألماني.. توقيع اتفاقيتين بمجال التدريب المهني والتقني وتشغيل الشباب

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

&#34;الميزان&#34; يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

"الميزان" يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل &#34;المعايير العامة للجودة للخدمات&#34;

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

&#34;التربية&#34; تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

"التربية" تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة