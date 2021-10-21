عربي

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زلزال بقوة 3.9 درجات يهز مصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الخميس، تعرض البلاد لزلزال بقوة 3.9 على مقياس ريختر، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث ضربت هزة أرضية البلاد، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المعهد في بيان له، إنه تم رصد زلزال، صباح اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي، بحسب موقع (بوابة الأهرام) المصري.

وأضاف المعهد أن مصدر الزلزال هو نفس مصدر مركز زلزال الثلاثاء الماضي، الذي ضرب شرق المتوسط، وشعر به سكان القاهرة، مؤكدا أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، رغم هذه الزلازل.

ومن جانبه، صرح جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن تكرار الزلازل والهزات الأرضية في مصر يعد أمرا طبيعيا.

وأشار القاضي، إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال، والتي تتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تطورت بشكل ملحوظ، الأمر الذي جعلها ترصد الزلازل بشكل مستمر وبدقة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية، حيث توجد 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم، إلا أن قرب مصر من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى.

أخبار ذات صلة

الحوثيون يستهدفون معسكراً بجيزان بخمسة صواريخ باليستية

الحوثيون يستهدفون معسكراً بجيزان بخمسة صواريخ باليستية

بتكلفة 200 مليون دولار.. إسرائيل تخطط لمد أنبوب غاز آخر إلى مصر

بتكلفة 200 مليون دولار.. إسرائيل تخطط لمد أنبوب غاز آخر إلى مصر

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

وزير النقل الأردني يبحث مع نظيره المصري تسهيل حركة التجارة بين البلدين

وزير النقل الأردني يبحث مع نظيره المصري تسهيل حركة التجارة بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

&#34;الميزان&#34; يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

"الميزان" يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل &#34;المعايير العامة للجودة للخدمات&#34;

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

&#34;التربية&#34; تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

"التربية" تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الدعليس: إجراءات حكومية تسهيلاً على السائقين للالتزام بالقانون

الدعليس: إجراءات حكومية تسهيلاً على السائقين للالتزام بالقانون

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة