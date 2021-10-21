شؤون فلسطينية

مسؤولون سابقون بالحكومة الإسرائيلية : ندعم انهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين

مسؤولون سابقون بالحكومة الإسرائيلية : ندعم انهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
عبّر أكثر من عشرين قياديًّا ومسؤولا سابقًا في الحكومة الإسرائيلية، يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي، عن موقفهم الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 التزامًا بقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاءٍ تحاوريّ عُقد، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في رام الله، بتنظيم من لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعدد من الشخصيات القيادية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال رئيس الوفد الإسرائيلي المحامي دوف فايسغلاس، مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون: ليس بيننا الآن أي شخص في موقف رسمي لكنّ هذا لا يمنع قدرتنا على التأثير على الرأي العام في إسرائيل، والعمل على تهيئة الأجواء من أجل السلام.

واستعرض فايسغلاس في كلمته ظروف الحكومة الراهنة، "فرغم التباين بين مكونتها، إلا أنّ ذلك لا ينفي أنّ غالبية الشعب الإسرائيلي تؤيد الحل السياسيّ مع الفلسطينيين، وإنهاء الصراع معهم".

وأضاف: "نحن على قناعة أنّ الغالبية مقتنعة أنّنا وأنتم (الفلسطينيون) لا أحد منّا له القدرة على إزالة الآخر... ولا بدّ من الحلّ الذي يجعلنا نتجاور في دولتين على أساس من تبادل الاحترام والأمن".

وفي سياق كلمته، أكّد موقف الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الوفد، من العمل على إقناع الجمهور الإسرائيلي، وحثّ الحكومة الإسرائيلية على إنهاء الصراع، والتوجه إلى سلام عادل وشامل بناءً على قرارات الشرعية الدولية.

بدوره، رحّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي بالوفد، واستعرض في كلمته الموقف السياسيّ الراهن في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية، وأكّدَ على الخيارات التي عرضها الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، بالذهاب إلى دولة ديمقراطية للجميع، أو تفعيل قرار التقسيم، أو المضي قدمًا في حل الدولتين.

وشدّد في حديثه للحضور على أنّ "المهلة التي دعا إليها الرئيس محمود عباس لتكون فترة للعمل من أجل إنهاء الصراع، تنتهي بأسرع مما تتخيلون"، داعيًا القيادة الإسرائيلية إلى المضي قدمًا في عملية سلام تنهي الاحتلال الإسرائيلي، باستقلال دولة فلسطين على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التزامًا بكلّ قرارات الشرعية الدولية.

من جهته، قال الباحث الإسرائيلي شاؤون أرئيلي، الناشط في مجال حلّ الصراع، ومؤلف أطلس الصراع العربي الإسرائيلي: "نحن نمثّل شرائح مهمة في المجتمع الإسرائيلي، وأودّ أن أؤكد على ما قاله رئيس وزراء إسرائيل الأسبق موشيه شاريت، أنّ حل الصراع لا يعتمد على المصالح، بل على إزالة العوائق للتحرك من أجل السلام الذي يحتاج النوايا والإرادة الصلبة".

وأضاف: نأخذ على عاتقنا مهمة إيصال الحقيقة التي تجري هنا (في رام الله) وسننقل كل الأفكار التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال. وأنا على قناعة أنّ كل واحد فينا سيعود إلى أصدقائه ومحيطه وينقل لهم جميعًا ما سمع من مواقف تجاه السلام.

وبدوره، اكّد مدير عام وزارة العدل السابق غاي أوتكوف، ضرورة أن تسعى كل القوى في إسرائيل إلى "محاصرة القوى التي تعارض السلام وتبحث عن تأجيج الصراع".

أما المحرر الرئيسي لموقع "واي نت" الإسرائيلي يرون فير، فتمنى للرئيس محمود عباس عمرًا مديدًا لإنجاز عملية السلام وإنهاء الصراع.

وتساءل في سياق حديثه عن أهمية إنهاء الصراع وإقامة سلام عادل وشامل، وعن التوجهات القادمة للقيادة الفلسطينية، وهو ما أجاب عنه عباس زكي بقوله: "في الفترة القادمة، سينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما ستعقد حركة فتح مؤتمرها الثامن بتاريخ 21-3-2022 وفي المرحلة القادمة سيكون هناك انتقال نوعيّ في الحياة الفلسطينية"، وأضاف: "نحن حريصون على السلام، رغم الموقف المتطرف في إسرائيل، نفسنا طويل لإنهاء هذا الصراع".

الجدير بالذكر أنّ اللقاء عُقد بتنسيق من معهد ترومان التابع للجامعة العبرية والمعني بشؤون الصراع وتعزيز السلام، وكان من بين الحضور في الجانب الإسرائيلي، طبيب رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، والمستشار القضائي الأسبق للحكومة الإسرائيلية، وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني: سفير فلسطين السابق في الجمهورية الفرنسية سلمان الهرفي، والكاتب عمر الغول، واللواء المتقاعد علاء حسني، وغيرهم من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

هاجم إسرائيل بسبب طردها للفلسطينيين.. عضو بـ(الكنيست): للبرلمانيين الأجانب دوراً في إنهاء الاحتلال

هاجم إسرائيل بسبب طردها للفلسطينيين.. عضو بـ(الكنيست): للبرلمانيين الأجانب دوراً في إنهاء الاحتلال

اشتية: بدأنا التعافي الاقتصادي من الجائحة ونعمل على تعزيز إمكانياتنا في التصدير للمنافسة عالمياً

اشتية: بدأنا التعافي الاقتصادي من الجائحة ونعمل على تعزيز إمكانياتنا في التصدير للمنافسة عالمياً

منظمة إسرائيلية: المستوطنون بدأوا أعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة بالبلدة القديمة بالخليل

منظمة إسرائيلية: المستوطنون بدأوا أعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة بالبلدة القديمة بالخليل

بدعم ألماني.. توقيع اتفاقيتين بمجال التدريب المهني والتقني وتشغيل الشباب

بدعم ألماني.. توقيع اتفاقيتين بمجال التدريب المهني والتقني وتشغيل الشباب

الأشغال بغزة تكشف تفاصيل عن مدينة العاشر من رمضان وجسر الشجاعية المنوي إقامتهما

الأشغال بغزة تكشف تفاصيل عن مدينة العاشر من رمضان وجسر الشجاعية المنوي إقامتهما

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

&#34;الميزان&#34; يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

"الميزان" يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل &#34;المعايير العامة للجودة للخدمات&#34;

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

&#34;الميزان&#34; يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

"الميزان" يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل &#34;المعايير العامة للجودة للخدمات&#34;

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

&#34;التربية&#34; تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

"التربية" تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الدعليس: إجراءات حكومية تسهيلاً على السائقين للالتزام بالقانون

الدعليس: إجراءات حكومية تسهيلاً على السائقين للالتزام بالقانون

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة