شؤون فلسطينية

هاجم إسرائيل بسبب طردها للفلسطينيين.. عضو بـ(الكنيست): للبرلمانيين الأجانب دوراً في إنهاء الاحتلال

هاجم إسرائيل بسبب طردها للفلسطينيين.. عضو بـ(الكنيست): للبرلمانيين الأجانب دوراً في إنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن عضو الكنيست موسى راز عن حزب (ميرتس) بعث برسالة إلى أكثر من 300 برلماني أوروبي يطلب منهم اتخاذ خطوات ضد ما وصفه بـ "التهجير الإسرائيلي القسري ونقل العائلات الفلسطينية".

وذكرت الصحيفة أن الخطاب الذي كتبه راز إلى أعضاء البرلمان وقع عليه أيضًا عضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة، ويريد راز الحصول على توقيعات من أعضاء البرلمان الأوروبي للترويج لمبادرته.

وبحسب نص الرسالة، "فإن عقودًا من الاحتلال ونزع الملكية أدت إلى واقع تمييزي يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق مختلفة وغير متساوية، وقد اتُهمت إسرائيل بتهجير واسع النطاق وتهجير قسري للفلسطينيين يحدث الآن في جميع أنحاء الضفة الغربية، تهجير قسري ونقل عائلات فلسطينية في شرقي القدس".

ولدى سؤاله عن نشاطه ، قال راز: "سأواصل الكفاح من أجل إسرائيل وضد الاحتلال بالوسائل المتاحة لي، وإلى جانب النضال اليومي في إسرائيل، أعتقد أن للبرلمانيين الأجانب دور في إنهاء الاحتلال".

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينت أو مكتب رئيس ميرتس ووزير الصحة نيتسان هوروفيتش على ذلك.

رد زعيم المعارضة، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، على سلوك عضو الكنيست راز وكتب على تويتر: "عار وخزي. يعمل عضو الكنيست بينت موسي راز حاليًا على إقناع أعضاء البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل. حكومة بينيت - ميرتس - عباس خطير على إسرائيل ".

أخبار ذات صلة

مسؤولون سابقون بالحكومة الإسرائيلية : ندعم انهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين

مسؤولون سابقون بالحكومة الإسرائيلية : ندعم انهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين

اشتية: بدأنا التعافي الاقتصادي من الجائحة ونعمل على تعزيز إمكانياتنا في التصدير للمنافسة عالمياً

اشتية: بدأنا التعافي الاقتصادي من الجائحة ونعمل على تعزيز إمكانياتنا في التصدير للمنافسة عالمياً

منظمة إسرائيلية: المستوطنون بدأوا أعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة بالبلدة القديمة بالخليل

منظمة إسرائيلية: المستوطنون بدأوا أعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة بالبلدة القديمة بالخليل

بدعم ألماني.. توقيع اتفاقيتين بمجال التدريب المهني والتقني وتشغيل الشباب

بدعم ألماني.. توقيع اتفاقيتين بمجال التدريب المهني والتقني وتشغيل الشباب

الأشغال بغزة تكشف تفاصيل عن مدينة العاشر من رمضان وجسر الشجاعية المنوي إقامتهما

الأشغال بغزة تكشف تفاصيل عن مدينة العاشر من رمضان وجسر الشجاعية المنوي إقامتهما

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

&#34;الميزان&#34; يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

"الميزان" يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل &#34;المعايير العامة للجودة للخدمات&#34;

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

&#34;الميزان&#34; يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

"الميزان" يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل &#34;المعايير العامة للجودة للخدمات&#34;

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

&#34;التربية&#34; تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

"التربية" تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الدعليس: إجراءات حكومية تسهيلاً على السائقين للالتزام بالقانون

الدعليس: إجراءات حكومية تسهيلاً على السائقين للالتزام بالقانون

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة