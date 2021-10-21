شؤون فلسطينية

منظمة إسرائيلية: المستوطنون بدأوا أعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة بالبلدة القديمة بالخليل

منظمة إسرائيلية: المستوطنون بدأوا أعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة بالبلدة القديمة بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة (السلام الآن) اليسارية أن "المستوطنين الإسرائيليين" بدأوا أعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة من 31 وحدة استيطانية في قلب البلدة القديمة في الخليل، في مجمع محطة الحافلات القديمة.

وذكرت أن البناء الجديد للمستوطنة في الخليل هول الأول منذ عشرين عامًا  والذي يتم تنفيذه داخل المدينة في مجمع احتله الجيش الإسرائيلي منذ سنوات كقاعدة عسكرية وهو الآن يجري تسويته كمستوطنة، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وقالت المنظمة إن الموافقة على رخصة البناء في قلب الخليل هي خطوة استثنائية ليس فقط لأنها مستوطنة جديدة لأول مرة منذ عام 2002، ولكن لأنها تشير إلى تغيير كبير في التفسير القانوني الإسرائيلي لـ"ما هو مسموح وممنوع في الأراضي التي احتلتها".

وأوضحت أنه في الثمانينيات تم الاستيلاء على المنطقة المقامة عليها المستوطنة بالخليل لأغراض عسكرية وأغلقت محطة الحافلات وأقيمت فيها قاعدة عسكرية.

وأضافت حركة السلام الآن: "الحكومة تتصرف كحكومة ضم وليس حكومة تغيير، فمنذ الثمانينيات لم تجرؤ أي حكومة على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001".

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