بدعم ألماني.. توقيع اتفاقيتين بمجال التدريب المهني والتقني وتشغيل الشباب













رام الله - دنيا الوطنوقّعت، اليوم الخميس، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، اتفاقيتا دعم من جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، بقيمة 11 مليون يورو، وذلك في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله.ووقّع الاتفاقية الأولى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوكزا، وسيتم من خلالها دعم إحدى الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، للجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية في مجال التدريب المهني والتقني، وسيستفيد منها 150 طالبًا سيتلقون تدريبًا أكاديميًا الى جانب تدريب عملي في إحدى الشركات الشريكة للدراسة المزدوجة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ووقّع الاتفاقية الثانية رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس، والمديرة الإقليمية لمؤسسة GIZ أنيا جوم، ومدير برنامج (DO TVET) هانز يواكيم زينكن، والتي تهدف الى تنمية القدرات لموظفي التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي يعتبر أحد برامج تعزيز التوظيف والتشجيع على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب.وقال رئيس الوزراء إن "ألمانيا تقف بكل جدية معنا فهذه ليست الاتفاقية الأولى، ونحن سعداء بتواصل الدعم الأوروبي والألماني لفلسطين بما يعزّز مؤسساتها لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال".من جانبه، قال الممثل الألماني: "التعليم يشكّل علامة فارقة تتميز بها فلسطين، فالتعليم يجب أن يساعد في دخول سوق العمل، لهاذا تم توقيع الاتفاقيتين اليوم بهذا الخصوص لربط التعليم والتدريب المهني والتقني باحتياجات سوق العمل ضمن إطار مشاريع تشغيل الشباب".وحضر توقيع الاتفاقيات وزير العمل نصري أبو جيش، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني.