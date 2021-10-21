الأشغال بغزة تكشف تفاصيل عن مدينة العاشر من رمضان وجسر الشجاعية المنوي إقامتهما

رام الله - دنيا الوطنأكد المهندس ناجي سرحان، وكير وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن مدينة العاشر من رمضان السكنية المزمع إقامتها شمال قطاع غزة، ستتضمن إنشاء من 300 الى 500 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه سيتم تزويدها ببنية تحتية وخدمات كاملة.وفي السياق، أشار سرحان في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، إلى أن جسر الشجاعية شرقي مدينة غزة، والمزمع إقامته، دخل مرحلة التصاميم التفصيلية، لافتا إلى أنه سيبلغ طوله 500 متر، وعرضه 14 متراً بشكل أولي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه سيربط شمال شارع صلاح الدين بجنوبه، وفق وكالة (الرأي) المحلية.