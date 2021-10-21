دولي

تركيا توقف 15 مشتبهاً بالتجسس لصالح "إسرائيل"

تركيا توقف 15 مشتبهاً بالتجسس لصالح "إسرائيل"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت السلطات الأمنية التركية، 15 مشتبهاً بالتجسس والعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وبحسب وكالة أنباء (أناضول)، فقد وجهت النيابة العامة في إسطنبول، تهما للمشتبهين بالتجسس وجمع المعلومات والوثائق والتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية.

وفتحت النيابة تحقيقا مع الموقوفين، بناء على معلومات استخباراتية وبعد ثبوت تواصلهم مع فلسطينيين وسوريين مقيمين في تركيا، بهدف جمع معلومات ووثائق مهمة لإسرائيل، مقابل أموال نقلت عن طريق شركات تحويل الأموال ومكاتب الحوالات المالية وعبر أشخاص.

وتم توقيف المشتبهين في عملية أمنية، حيث أخذت النيابة العامة في إسطنبول إفاداتهم في 19 تشرين الأول/أكتوبر، ووجهت تهما لهم بـ "التجسس الدولي" وأحالت المشتبهين إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول.

وبعد استجواب الموقوفين من قبل القضاء، أمرت بحبس الموقوفين على ذمة التحقيق.

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